Over de grens • 10:00 Zelfs Japan stort zich nu in de nieuwe wapenwedloop Alexander Weissink Wie had dat ooit gedacht? Duitsland en Japan gaan zich tot de tanden toe bewapenen en het hele westen staat te juichen. Het kan soms gek lopen. Vooral voor Japan is deze stap opmerkelijk, want het pacifisme is sinds de Tweede Wereldoorlog diep ingesleten in de nationale identiteit.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen