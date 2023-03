19:02 Het 'eigen geluid' gaat het CDA deze verkiezingen niet redden Martine Wolzak De Christendemocraten stevenen af op forse verliezen in de provincie en dus de Eerste Kamer. De opkomst van de BBB en een campagne die draaide om de stikstofaanpak zit een herstel van het CDA in de weg.

