Interview • 06:00 'Er is, denk ik, een zeer goede kans dat Oekraïne dit jaar van Rusland wint' Jean Dohmen Garri Kasparov waarschuwde al in 2015 voor het grote gevaar van Vladimir Poetin, maar werd weggezet als oorlogshitser. De inval in Oekraïne was er volgens de schaakgrootmeester niet gekomen als Angela Merkel na de annexatie van de Krim haar tanden had laten zien. Tegelijk: 'Olaf Scholz en Joe Biden doen het veel beter dan ik verwachtte.'

