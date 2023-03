17:32 BBB: Geen vleestaks en bouwen in het groen, wel vliegtaks en hoogbouw Van onze correspondenten Over de stikstofstandpunten van de BoerBurgerBeweging (BBB) is al veel gezegd en geschreven. Maar wat wil de partij, in een klap de grootste in de Eerste Kamer, verder eigenlijk?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen