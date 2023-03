15:00 Dit trio moet China’s economie weer aanzwengelen Anouk Eigenraam Een nieuwe premier, vicepremier en een herbenoemde centralebankgouverneur moeten de Chinese economie, fors onder druk na jaren van lockdowns en de spanningen met de VS, weer de goede richting op duwen. Het valt te bezien of de vertrouwelingen van president Xi Jinping het dreamteam vormen voor bedrijven en investeerders. Drie portretten.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen