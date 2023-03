10:34 Klimaatwetenschapper is noodklok luiden beu en helt over naar activisme Orla McDonald Sommige klimaatwetenschappers zijn de in hun ogen trage klimaataanpak van landen zo zat dat zij overstappen op activisme, bijvoorbeeld door mee te doen met demonstraties van Extinction Rebellion. Afgelopen week concludeerde de VN in een nieuwe studie dat de aarde te veel opwarmt. 'Veel klimaatwetenschappers worstelen met hun werk.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen