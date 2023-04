Interview • 11:36 Europees hoofdaanklager Kövesi: 'Als wij succes boeken, merken de lidstaten dat in hun portemonnee' Ria Cats Han Dirk Hekking Laura Codruța Kövesi, de eerste hoofdaanklager van het Europees Openbaar Ministerie (EOM), moet fraude met EU-subsidies en btw-afdrachten opsporen. Haar instantie is pas sinds 2021 operationeel, maar legt nu al beslag op bedragen die zeven keer zo groot zijn als de EOM-begroting. 'De georganiseerde misdaad is onze grootste vijand.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen