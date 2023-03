11:28 Van de zomertijd zijn we nog lang niet af Jean Dohmen In de nacht van zaterdag op zondag gaat de zomertijd weer in. Europese pogingen om een eind te maken aan het verzetten van de klok zijn op niets uitgelopen. Terwijl er goede redenen zijn om daarmee te stoppen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen