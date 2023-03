Interview • 11:30 'Laten we van Oekraïne een technologische proeftuin maken' Geert Jan Hahn Geen land is zo bezig met digitale weerbaarheid als Oekraïne. Op bezoek bij Yegor Doebinskyi, onderminister voor digitale transformatie. ‘Wij zijn inmiddels niet meer zo onder de indruk van de Russische cyberaanvallen.’

