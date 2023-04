Over de grens • 09:55 Kan Zelensky vertrouwen op ons selectieve geheugen? Alexander Weissink Door de onverzettelijkheid van de Oekraïense president zou je het bijna vergeten, maar kort na zijn verkiezing werd hij door landgenoten beschuldigd van capitulatie omdat hij een Duits voorstel voor verkiezingen in de Donbas had aanvaard.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen