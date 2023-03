Profiel • 15:28 Nieuwe Schotse premier Humza Yousaf staat voor zijn lastigste klim Joost Dobber De jongste eerste minister van Schotland ooit worden, en de eerste moslim in die functie, was het gemakkelijke deel. Nu moet Humza Yousaf zijn partij lijmen, de verkiezingen winnen, en doen wat Nicola Sturgeon nooit lukte: onafhankelijkheid regelen. 'Hij heeft een enorme berg te beklimmen.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen