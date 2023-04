Diner met het FD • 06:00 Hubert Smeets: 'Het Westen stapelde fout op fout met de Russen' Jean Dohmen Ruslandkenner, historicus en journalist Smeets woonde in Moskou toen de Sovjet-Unie instortte, en was getuige van de geboorte van het rancuneuze Rusland. 'Ook de gewone Rus kan niet accepteren dat de tijd van het Russische imperium voorbij is.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen