12:00 Denktank van vrije jongens neemt de tijd voor complexe Haagse dossiers Marijn Jongsma Elfanie toe Laer Drie oud-ambtenaren van het ministerie van Financiën voorzien politiek en overheid ongevraagd van adviezen. Deze week viert 'hun' Instituut voor Publieke Economie zijn eerste verjaardag. 'Het is een vorm van liefdadigheid.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen