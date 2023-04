Interview • 13:30 'Rusland bouwt zichzelf om tot de Sovjet-Unie zonder ideologie' Jean Dohmen Han Dirk Hekking Als de oorlog in Oekraïne ten einde is, moet het Westen niet alleen een plan voor hulp aan Kiev hebben klaarliggen, maar ook een plan voor een Rusland zonder Poetin, zegt historicus en publicist Mark Galeotti. Want Poetin kon volgens hem mede aan de macht komen door westers wegkijken na de Val van de Muur.

