11:15 Crowdfunding in oorlogstijd: een tank of kamikazedrone voor Oekraïne Jean Dohmen Niet alleen westerse regeringen leveren wapens aan Oekraïne. Burgers en bedrijven van over de hele wereld doneerden sinds de invasie via websites en crowdfunding honderden miljoenen aan de Oekraïense strijdkrachten.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen