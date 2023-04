Interview • 11:29 Watergezant Henk Ovink: 'We stevenen af op de grootste watercrisis ooit' Jean Dohmen Een stijgende zeespiegel, meer extreem weer én dreigende drinkwatertekorten. Nederland kan zijn borst natmaken. De speciale watergezant van het kabinet, Henk Ovink, maakt zich enorme zorgen: 'De balans in de watercyclus is kapot. Het voor je uitduwen van grote problemen lost ze niet op.'

