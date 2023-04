11:55 Aardbeving doet ook Erdogans positie schudden Han Dirk Hekking Staat Turkije aan de vooravond van een politieke omwenteling? President Erdogan staat in de peilingen achter op zijn belangrijkste uitdager, Kemal Kilicdaroglu. De aardbeving die het land in februari trof, en de haperende hulpverlening erna, kan het politieke einde van de president inleiden. Het verdeelde land zit 'op de rand van een zenuwinzinking'.

