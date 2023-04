18:42 Progressief Italië juicht over 'anti-Meloni' Elly Schlein Anouk Boone Verrassend won Elly Schlein de verkiezing om het leiderschap in de PD, waarmee ze de nieuwe oppositieleider van Italië is. Ze komt tegenover de uiterst rechtse premier Georgia Meloni te staan. De verschillen tussen de twee kunnen haast niet groter zijn. 'Elly ziet de achterblijvers, de jongeren en de planeet.’

