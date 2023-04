10:40 Wat staat Trump nog meer te wachten? Barbara Noordermeer Donald Trump werd afgelopen week gearresteerd en aangeklaagd, maar dat belet hem wettelijk gezien niet om opnieuw president te worden. Er lopen echter nog meer onderzoeken naar hem en die kunnen niet alleen zijn kansen op het presidentschap schaden, maar ook zijn zakelijke belangen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen