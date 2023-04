Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over de ontwikkelingen in Europa. In deze editie: Macron en zijn Tour de l'Autonomie Stratégique, de aanpak van de vogelgriep en: rechters vs de EU.

Foto: ANP

1. Tour de l'Autonomie Stratégique doet Peking aan

Dat de Franse president Emmanuel Macron vindt dat Europa moet werken aan haar strategische autonomie, is algemeen bekend. Hij roept het al sinds 2017. De EU heeft sindsdien verscheidene initiatieven ontwikkeld om dat idee waar proberen te maken (lees deze analyse over de mondiale jacht op grondstoffen). Maar hoe werkt die visie in de geopolitieke praktijk uit?

Het Franse staatshoofd bezocht vorige week China, en tijdens dat bezoek gaf hij een interview aan de Franse zakenkrant Les Échos en website Politico. Daarin suggereert de president dat de EU een middenweg moet kiezen in de kwestie-Taiwan, de staat waarvan Peking zegt dat het een afvallige provincie is.

De Europese Unie moet zich in deze kwestie niet volgend opstellen en zich niet aanpassen 'aan het Amerikaanse ritme of een Chinese overreactie', zei Macron. Hij hamerde er op dat 'strategische autonomie dé strijd van Europa is. We willen op cruciale gebieden niet afhankelijk zijn van anderen.'

Als de spanningen tussen de Verenigde Staten en Taiwan verder oplopen, moet Europa daar niet blind in meegaan, vond Macron. 'Onze prioriteit is niet ons aan te passen aan andermans agenda in welk deel van de wereld ook.' Anders, zo vreest de president, 'zullen we de tijd noch de middelen hebben om onze strategische autonomie te financieren', en zullen de Europeanen vazallen zijn van een van de twee supermachten. 'Terwijl we de derde pool in de wereld kunnen zijn, als we maar een paar jaar respijt hebben' om de strategische autonomie van de EU op te bouwen, aldus de president.

Macron keerde zich daarbij ook tegen de 'extraterritoriale werking' van de dollar. Die betekent onder meer als de VS om politieke redenen sancties aan een land opleggen, Europese bedrijven die zaken doen met het gesanctioneerde land en dan in dollars afrekenen, of in de VS een vestiging hebben, te maken kunnen krijgen met Amerikaanse vervolging (wat bijvoorbeeld de Franse bank BNP Paribas overkwam maar ook ING).

Les Échos vroeg Macron ook of hij de Amerikaanse president Joe Biden een 'beleefdere versie van Donald Trump' vond. Welnee, zei Macron: Biden staat voor democratie, voor principes. 'En hij kent en houdt van Europa, dat alles is essentieel.' Maar het is glashelder dat voor Biden twee kwesties prioriteit hebben, aldus Macron: het Amerikaanse belang, en China. 'De rest is minder belangrijk.'

Macron deed zijn uitlatingen vóór China begon met omvangrijke militaire oefeningen bij Taiwan. Macrons uitlatingen zijn des te opvallender, daar sommige EU-lidstaten zoals Tsjechië en Litouwen tot woede van Peking de banden met Taiwan hebben aangehaald.

Foto: ANP

2. Eenden eerst bij Franse aanpak vogelgriep

Frankrijk en Nederland nemen in de strijd tegen de vogelgriep het voortouw als het gaat om het vaccineren, zo meldde minister Piet Adema van Landbouw medio maart aan de Tweede Kamer. De ziekte, die honderden miljoenen vogels wereldwijd de kop heeft gekost, sloeg ook hard in Frankrijk en Nederland toe.

Alleen Frankrijk al maakte vorig jaar twintig miljoen vogels vanwege het virus af. Parijs treft nu als eerste EU-lidstaat voorbereidingen voor een vaccinatieprogramma, dat deze herfst moet beginnen. Het besloot donderdag een aanbesteding van tachtig miljoen doses van een vaccin voor eenden te beginnen. De deal is afhankelijk van de definitieve testresultaten bij de twee leveranciers, Ceva en Boehringer Ingelheim.

Eenden zijn zeer vatbaar voor de vogelgriep, maar als ze ziek zijn vertonen ze relatief laat daarvan de verschijnselen. Daardoor verspreidt de ziekte zich ongemerkt snel.

Het Parijse besluit volgt op een advies van Anses, het staatsagentschap voor veiligheid en gezondheid. Dat stelde vorige week donderdag voor dat de regering zo ruim mogelijk gaat vaccineren.

In Nederland deed Wageningen Bioveterinary Research onderzoek naar vaccins tegen vogelgriep. Medio maart bleek daar ook uit dat de vaccins van Ceva en Boehringer Ingelheim effectief zijn. Deze zomer begint een veldstudie.

De Europese Commissie besloot vorige maand het vaccineren tegen de vogelgriep toe te staan. De EU wilde lang niet van vaccineren weten omdat er handelsbelemmeringen gelden voor de handel in producten van gevaccineerde vogels.

Foto: ANP

3. Opsteker voor rechters in zaak tegen Polen

Vier rechterlijke organisaties stapten in augustus vorig jaar naar het Hof van Justitie in Luxemburg om de goedkeuring door de EU-lidstaten van het Poolse coronaherstelplan aan te vechten. Dit omdat de EU volgens hen op deze manier Warschau liet wegkomen met het ondermijnen van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.

Een van de juridische vragen was destijds of de rechters konden aantonen dat ze een direct belang hebben bij de zaak. Het Europees Hof heeft nu recent besloten dat de organisaties dat niet van tevoren hoeven aan te tonen. Het neemt deze vraag mee in de weging van de gehele zaak.

Overigens leidde de goedkeuring van het Poolse coronaherstelplan niet zoals Warschau hoopte tot het vrijgeven van miljarden aan Europese steun. De Europese Commissie heeft het geld bevroren, in afwachting van de gewenste hervormingen door de Poolse regering (lees dit overzicht).

Europamania in je mailbox? Wil je deze Europanieuwsbrief elke week per mail ontvangen? Schrijf je dan hier in. En hier zijn eerdere afleveringen.

Waar moeten we deze week op letten?

• Maandag begint de lentebijeenkomst van het Internationaal Monetair Fonds en Wereldbank in Washington. IMF-directeur Kristalina Georgieva gaf vrijdag al een voorzet.

• De Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte brengen dinsdag en woensdageen staatsbezoek aan Nederland. Dinsdag spreekt Macron in Den Haag voor het Nexus Instituut (hier meer info). Lees ook dit stukje.

• De Amerikaanse president Joe Biden begint dinsdag met een vijfdaags bezoek aan Ierland en Noord-Ierland. Hij trapt af in Belfast. De Britse premier Rishi Sunak komt daarvoor naar de Noord-Ierse hoofdstad.

• Denktank EPC discussieert dinsdag over de veiligheid op de Kaukasus. Op dezelfde dag: een webinar over de relatie Dublin-Belfast-Londen van denktank UK in a Changing Europe.

• De Duitse minister van buitenlandse zaken Annalena Baerbock begint donderdag met een bezoek aan Azië. Ze doet China, Zuid-Korea en Japan aan.

• De transportcommissie van het Europees Parlement komt donderdag bijeen. Ze gaat het onder meer hebben over betere vervoerverbindingen met Oekraïne en Moldavië.

Meer lezen (en luisteren)?

Ingrijpen Duitsland stuurde vorige week een brief voor een striktere aanpak van eurolanden met een hoge staatsschuld. Leg de controle van die regels bij een onafhankelijke begrotingsraad neer, stellen de scribenten van deze analyse van denktank CEPS voor.

De oorlog De podcast War on the Rocks belicht nieuwe inzichten over de oorlog in Oekraïne.

De oorlog II Links Duitsland is tegen de oorlog in Oekraïne. Daar begrijpen linkse activisten die aan Oekraïense zijde meevechten niets van, schrijft de Frankfurter Allgemeine.

De partij Volker Wissing, de FDP-minister die het Europese verzet tegen het einde van de verbrandingsmotor leidde, wil een collega-FDP'er aan de leiding van de Autobahngesellschaft, de overheidsinstantie die de Duitse snelwegen beheert. Daarover is tumult ontstaan.

Retraite Het Franse constitutionele hof moet zich vrijdag uitspreken over de hervorming van het Franse pensioenstelsel. Franse media speculeren hoe lang premier Elisabeth Borne nog de regering leidt. Borne zelf zegt aan te willen blijven.

Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking. Volg ook de FD-Brusselaars Ria Cats en Mathijs Schiffers. Heb je opmerkingen of nieuws? Laat het weten via feedback@fd.nl.