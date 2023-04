Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over de ontwikkelingen in Europa. In deze editie: het verkeersinfarct in Tirol, de exploderende kosten van een droombrug en een nieuwe poging het platteland te redden.

Foto: ANP

1. Vrachtrit via de Brennerpas? Dan eerst reserveren

Transporteurs die per truck vracht vanuit Duitsland naar Italië en vice versa willen vervoeren, moeten daarvoor een slot op de snelweg boeken. Dat plan hebben Markus Söder, Anton Mattle en Arno Kompatscher, de minister-presidenten van Beieren, Tirol en Zuid-Tirol vorige week bij een ontmoeting in Kufstein gelanceerd.

De maatregel is bedoeld om de drukke route via de Brennerpas enigszins te ontlasten. Met name Oostenrijk probeert al jarenlang om het aantal vrachtwagens op zijn wegen te reduceren, maar de verbindingsroute tussen Duitsland en Italië blijft zeer druk.

Tirol voerde om de overlast te verlagen al eerder een verbod op nachtritten in. De deelstaat ging de afgelopen jaren bij grote drukte over tot het doseren van (vracht)autoverkeer op wegvakken en bij tunnels, de gevreesde 'Blockabfertigung'. Dat houdt bijvoorbeeld in dat als de drukte in een tunnel een maximum heeft bereikt, het verkeerslicht aan het begin van de tunnel op rood gaat.

Dergelijke maatregelen leiden (uiteraard) tot lange files, ook bij de buren. Zuid-Duitsland is de in Tirol ontstane opstoppingen zat, vandaar het initiatief voor een reserveringssysteem. Of dat er komt, hangt uiteraard niet van de genoemde deelstaten of regio's af, maar van de regeringen in Berlijn, Rome en Wenen. Het reserveren van een slot moet in ieder geval gratis zijn, zei Markus Söder vorige week. Maar wel verplicht.

De afgelopen jaren vlogen Beieren, Tirol en Zuid-Tirol elkaar nog wel eens in de haren over de verkeersproblematiek. Nu gaan ze het plan voor het digitale reserveringssysteem gezamenlijk opzetten, en is het wachten daarna op de nationale hoofdsteden.

Ook de vraag wat de Europese Commissie vindt, is relevant. Italië en Duitsland deden in het verleden vaak in Brussel hun beklag over de Tiroolse maatregelen. Net als belangenbehartigers van transporteurs, zoals het Nederlandse TLN. Het Europees Hof veroordeelde het Tiroolse beleid al eens in 2005 en in 2011.

Ondertussen werken Oostenrijk en Italië aan een extra spoor voor vrachttreinen bij de Brennerpas. Dat moet in 2032 klaar zijn. Eerder dit jaar bleek dat de groei van het transport over rails in Oostenrijk stagneert, en dat railvervoer terrein heeft verloren in vergelijking tot wegtransport. In 1999 had het spoor een marktaandeel van 32%, nu is dat 26%.

Foto: ANP

2. Kosten Italiaanse knipperlichtbrug nemen toe

Een brug, een tunnel en toen weer een brug: al decennia dagdroomt de Italiaanse politiek over de bouw van een verbinding tussen Sicilië en Calabrië. Maar sinds de rechtse regering van premier Giorgia Meloni vorig jaar aantrad, lijken de plannen voor de verbinding, die Sicilië beter moet ontsluiten, een stuk concreter.

Alleen, hoe zit het met het geld? Vorig jaar meldde Europamania al eens dat minister van transport Matteo Salvini, tevens leider van Lega, in Brussel kwam praten over mogelijke Europese steun. Maar hoeveel kost de brug eigenlijk?

Toen Silvio Berlusconi in het eerste decennium van deze eeuw premier was van Italië, sloot hij een contract af met een bouwconsortium dat uitging van een investering van €3,9 mrd. Maar toen 'Il Cavaliere' de macht moest overdragen aan Romano Prodi, ging het feest niet door.

Bij Berlusconi's comeback in 2009 was de brug ook weer terug, maar nu zou hij €6,1 mrd moeten kosten. Vervolgens zette premier Mario Monti in 2013 weer een streep door het project. Italië moest bezuinigen en Rome had simpelweg geen geld voor de gedroomde verbinding.

Maar de brug is nu dus terug op de politieke agenda. De geraamde kosten zijn nu €13,5 mrd, terwijl er volgens het ministerie van financiën ook nog eens €1,1 mrd nodig is voor werken voor een goede railaansluiting in Calabrië en Sicilië. En, voor alle duidelijkheid, het departement zegt dat er geen financiële dekking is voor het project.

Dat komt wel goed, was vervolgens de reactie van het ministerie van transport, we nemen de kosten op in een komende begroting. De oppositie is, weinig verrassend, kritisch, maar Rome noteert ook een opsteker: de EU heeft de knipperlichtbrug donderdag opgenomen in Ten-T, het Europese infrastructuurprogramma. Dat betekent dat er mogelijk Europees geld in het verschiet ligt.

Foto: ANP

3. Spanje probeert dorpsbarretjes te redden

Teruel Existe! heeft één zetel in het Spaanse parlement, maar weet af en toe de publiciteit te halen met plannetjes die de leefbaarheid van het Spaanse platteland moeten verbeteren, of behouden. Onlangs kwam de organisatie met een nieuw initiatief: de overheid moet cafés in dorpen steunen opdat ze kunnen blijven draaien. Immers, als de enige bar in een dorp definitief sluit, is dat een zware slag voor de leefbaarheid, stelde parlementslid Tomás Guitarte van Teruel Existe!

Guitarte ging daarom op zoek naar een meerderheid in het parlement. Die lijkt er te zijn. Eerder kon Teruel Existe! al rekenen op warme gevoelens bij de sociaaldemocratische regeringspartij PSOE, die immers een minderheidsregering leidt en daarom elke zetel kan gebruiken. Madrid beloofde eerder €10 mrd in maatregelen voor de leefbaarheid van het platteland te steken. Vorig jaar kwam de regering ook in actie om bankdiensten op lokaal niveau te behouden.

Teruel Existe! moet nu de puntjes op de 'i' zetten voor een regeling om de sociale functie van het dorpscafé te redden. De partij richt zich hier met name op dorpen met minder dan tweehonderd inwoners. Een mogelijke steunregeling behelst bijvoorbeeld subsidie als de bar een werkloze in dienst neemt, of verlaging van de sociale premies.

Waar moeten we deze week op letten?

• De EU-ministers van milieu zijn maandag en dinsdag informeel bijeen in Uppsala. Ze hebben het onder meer over elektromobiliteit.

• De Fondation Jean-Jaurès debatteert dinsdag over de uitbreiding van de EU met de landen van de westelijke Balkan.

• Het Europees Parlement stemt dinsdag plenair over een serie klimaatvoorstellen, waaronder de herziening van het Europese emissiehandelsssysteem en de CO2-grensheffing. Het college van Eurocommissarissen komt dinsdag eveneens in Straatsburg bijeen.

• De Europese Rekenkamer presenteert donderdag een onderzoek naar steunmaatregelen die de EU ten tijde van de coronacrisis doorvoerde om de voedselvoorziening in de Unie veilig te stellen.

• Denktank Bruegel gaat vrijdag bij een online discussie in op de vraag of de huidige geopolitieke spanningen ook leiden tot veranderende investeringsstromen.

Meer lezen (en luisteren)?

Graanblokkade Europamania belichtte twee weken geleden hoe buurlanden van Oekraïne in hun maag zitten met landbouwproducten uit dat land. Polen en Hongarije hebben nu hun grenzen gesloten. Brussel is bezorgd.

Bratislava-blues Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken maakt zich zorgen over de verkiezingen in Slowakije, die in september plaatsvinden. Als de sociaaldemocratische Smer van oud-premier Fico wint, bemoeilijkt dat EU-besluiten over Oekraïne, denkt hij.

Jupiter De Franse constitutionele raad keurde vrijdag de verhoging van de Franse pensioenleeftijd goed, wat een opsteker was voor president Macron. Die was vorige week in Nederland. Kijk hier de toespraak van Macron terug. Lees ook het verhaal van FD-correspondent Ria Cats over de kritiek die Macron kreeg na een interview in China. Lees voor de verdieping ook zeker dit interview met Pascal Lamy, oud-Eurocommissaris en oud-directeur van de WTO.

Wilde dieren In Nederland gaat regelmatig het wolvenalarm af, Italië is in de ban van de beer Gaia, die een jogger doodde. De rechter zette een streep door het afschieten van Gaia.

Glazen bol Stel dat de Turkse president Erdogan op 14 mei de verkiezingen verliest? Daarover gaat deze analyse.

