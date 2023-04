Profiel • 17:37 De nieuwe Kennedy is milieuridder én antivaxer Alex Ruitenbeek Robert F. Kennedy jr. wil wel president van de Verenigd Staten worden. Zijn naam belooft veel, maar zijn harde antivaccinatiestandpunt maakt de kans van slagen klein.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen