Analyse • 15:00 Tien jaar Nieuwe Zijderoute: 'Peking doet niet aan liefdadigheid' Jean Dohmen De Nieuwe Zijderoute bestaat tien jaar. China investeerde het afgelopen decennium wereldwijd honderden miljarden dollars in wegen, spoorlijnen en havens. Het project staat symbool voor Pekings snelgroeiende macht. En hoewel de kritiek aanzwelt en de risico's voor China zelf toenemen, wil de Chinese leider Xi Jinping van geen wijken weten.

