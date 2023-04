19:58 Buitenland volgt strijd in Soedan met argusogen Jan Pieter Jansen In Soedan voeren het leger en een grote paramilitaire groep sinds eind vorige week te lijf een bloedige machtsstrijd. Onder de slachtoffers zijn zeker 97 burgers te betreuren. De internationale gemeenschap volgt de ontwikkelingen nauwlettend, want de centrale ligging van Soedan maakt het land tot een belangrijke strategische spil. Welke belangen hebben andere landen in dit opgelaaide conflict?

