Terwijl er de afgelopen jaren meer geld werd nagelaten in Nederland, krijgt de schatkist juist minder erfbelasting binnen. Onderzoekers stellen dat de staat de afgelopen jaren zeker 1,5 miljard misliep. Dat komt door een wijziging in het belastingstelsel uit 2010, vertelt belastingredacteur Laurens Berentsen.

Armada Music, het platenlabel van onder meer Armin van Buuren, wil honderden miljoenen investeren in catalogi met dancemuziek. De eerste aankopen zijn al gedaan, vertelt onze Amerika-correspondent Lennart Zandbergen. Het bedrijf wil zo de strijd aangaan met andere grote labels én de private equity-maatschappijen, want ook die tonen steeds meer interesse in muziekrechten.

Biotechbedrijven zijn hip. In ieder geval bij investeerders. Dit jaar haalden drie grote Nederlandse investeringsmaatschappijen al 2,2 mrd euro op om in de jonge medische bedrijven te stoppen. Al is het nog de vraag hoe én of ze dat geld gaan terugverdienen. Biotechredacteur Thieu Vaessen vertelt waarom de sector, ondanks de slechte koersen, in trek is.