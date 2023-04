Focus Den Haag • 17:38 Misdeelde burger versus 'hufteroverheid': hoe de compensatiemaatschappij ontspoort Ulko Jonker Haagse beleidsmakers moeten grenzen trekken, vinden de adviseurs van de Raad van State. Ze zouden de compensatieregelingen juist moeten stroomlijnen en van een wettelijke basis voorzien, vindt hoogleraar Bestuursrecht Jacobine van den Brink.

