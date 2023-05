15:00 Machtsbelust China zit al diep in de haarvaten van de Europese industrie Ria Cats Brussel maakt zich grote zorgen over China. De EU heeft zichzelf kwetsbaar gemaakt door delen van haar vitale infrastructuur, zoals havens en zonneparken, in Chinese handen te laten vallen. Dat terwijl Peking steeds assertiever en agressiever optreedt op het wereldtoneel.

