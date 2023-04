Recensies: Boeken China, de VS, Taiwan en een bijna-doodervaring In The Avoidable War beschrijft de Australische oud-premier Kevin Rudd overtuigend hoe precair de veiligheidssituatie rond Taiwan is, en hoe dichtbij een harde botsing tussen de VS en China. Zijn suggesties om verdere escalatie te voorkomen, rieken naar wensdenken.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen