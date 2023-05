Interview • 11:30 Johan Vollenbroek: 'Ik gijzel Nederland niet, dat doet het kabinet zelf' Marceline Bresson Lisa van der Velden Keer op keer halen Johan Vollenbroek en zijn milieugroep MOB het Nederlandse natuurbeleid onderuit bij de rechter, van de nationale stikstofaanpak tot gaswinning in de Noordzee. 'In de natuur is er geen links of rechts: het gaat iedereen aan.'

