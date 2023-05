Reportage • 11:15 Stroperig Brussel doet de politiek activist in jonge Nederlander ontwaken Mathijs Schiffers ICT'er Huub Verhoeven (25) uit het Gelderse Herveld deed mee aan het eerste Europese burgerberaad. Hij merkt dat Brussel talmt met opvolging van de belangrijkste aanbeveling en laat het er niet bij zitten. Over worstelen met de institutionele mallemolen van het landenblok.

