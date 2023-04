18:05 Toekomst tijdelijke vermogenstaks onzeker Laurens Berentsen Staatssecretaris Marnix van Rij (fiscaliteit, CDA) past de tijdelijke vermogenstaks aan die de fiscus vanaf dit jaar oplegt, tot en met in ieder geval 2026. Maar zijn 'verfijningen' nemen de onzekerheid over de juridische houdbaarheid van de overbruggingsregeling niet weg.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen