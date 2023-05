Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over de ontwikkelingen in Europa. In deze editie: Hongarije ziet schip met EU-geld langzaam maar zeker de Donau afzakken, en: Manfred Weber komt op voor aardbeientelers.

1. Boedapest nadert Brussel... toch?

We zijn lekker bezig en we hebben een technisch akkoord met de Europese Commissie over acties die Brussel van ons verlangt. Die boodschap verspreidde de Hongaarse minister van justitie Judit Varga vorige week bijna dagelijks.

Varga besloot vorige week een serie voorstellen voor hervorming van het justitiële systeem naar het parlement te sturen. Ze claimt dat Brussel daar zijn zegen aan heeft gegeven. De wetswijzigingen zijn nodig, wil Boedapest miljarden aan EU-subsidies krijgen. Die zijn nu bevroren, in afwachting van Hongaarse actie.

Eurocommissaris Johannes Hahn van begrotingszaken bezoekt dinsdag Boedapest. Hij spreekt dan met premier Viktor Orbán, minister Mihály Varga van financiën, diens naamgenoot van justitie en Tibor Navracsics, de oud-Eurocommissaris die nu binnen de regering-Orbán verantwoordelijk is voor Europese fondsen.

Boedapest wacht Hahns bezoek dus met veel zelfvertrouwen af. Maar non-gouvernementele organisaties zijn minder positief. Ze waarschuwden onlangs dat Hongarije helemaal niet genoeg heeft hervormd. Zo eist Brussel dat Boedapest een onafhankelijke integriteitsautoriteit opzet. Die moet de corruptie bij overheden terugdringen. Maar de kritische organisaties vinden dat de autoriteit nog altijd niet volledig aan de de eisen voldoet.

Een ander voorbeeld: functionarissen moeten hun vermogen opgeven. Maar de regels zijn te vaag, vinden de critici. En een database om die opgaves te doorzoeken en te bekijken is er nog niet. De organisaties zijn wel positief over wetswijzigingen die Boedapest doorvoerde om aanbestedingen eerlijker te laten verlopen.

... dat valt te bezien

De critici stellen daarbij vast dat Boedapest de positie en de onafhankelijkheid van de Hongaarse raad voor de rechtspraak niet zoals door de Commissie geëist heeft versterkt. Ook zijn obstakels voor Hongaarse rechters die om advies willen aankloppen bij het Hof van Justitie van de EU, niet weggenomen.

De belangrijkste term in Brussels-speak bij dit soort analyses is 'mijlpalen'. Hongarije moet zo'n 27 'supermijlpalen' en twintig 'gewone mijlpalen hebben bereikt om zicht te krijgen op geld. De critici constateren dat Boedapest in de eerste categorie aan iets minder dan de helft van de eisen geheel voldoet, bij nog eens een kwart is dat gedeeltelijk. In de tweede categorie is sprake van een vinkje bij acht eisen, terwijl bij negen een gedeeltelijk vinkje staat. Er is dus nog werk aan de winkel.

Ondertussen speelt dan ook nog de rechtszaak bij het Europees Hof. De Europese Commissie daagde Boedapest voor de hoogste EU-rechter vanwege de zogeheten kinderbeschermingswet, waarmee de regering-Orbán uitgevers en zenders verbiedt om in boeken, films of op tv andere paren dan heteroseksuele te laten zien aan minderjarigen.

Niet minder dan vijftien EU-lidstaten voegen zich in deze zaak aan de kant van de Europese Commissie. Hier wil Boedapest niet bewegen, ook al kan dat Europees geld kosten omdat de regering-Orbán volgens Brussel de wet het Europees Handvest van Grondrechten schendt.

Foto: ANP

2. Weber slaat om zich heen, nu vanwege aardbeien

Zou de verkiezingskoorts nu al vat hebben gekregen op Manfred Weber, de leider van de christendemocraten in het Europees Parlement? Of gebeuren er onoorbare dingen in de Europese Commissie?

Zeker is dat partijen, ook al zijn de Europese verkiezingen pas volgend jaar, zichzelf en hun kandidaten nu al positioneren (lees het recente verhaal van FD-correspondent Mathijs Schiffers). Bij de christendemocratische EVP-fractie lijkt voor Weber geen herhaling in het verschiet te liggen van 2019, toen hij 'Spitzenkandidat' was.

De Beierse politicus is desondanks zeer actief. Hij verkende begin dit jaar in een gesprek met de Italiaanse premier Giorgia Meloni of er een alliantie mogelijk is tussen de christendemocraten en de fractie van de Europese Conservatieven en Hervormers, waarvan Meloni boegbeeld is. Dat zou na de verkiezingen tot een formidabel blok in het Europees Parlement leiden. Maar juist in Webers Heimat waren de reacties kritisch.

De Duitser liet zich niet uit het veld slaan. Hij blijft zich zeer assertief opstellen bij het politieke spel in Brussel/Straatsburg. Zo haalde hij eind maart in Telegraaf-speak snoeihard uit naar Eurocommissaris Virginijus Sinkevicius van milieu. Die had Nederland een brief gestuurd waarin hij de bekende EU-inzet bij stikstof voor het gemak nog een keer op een rijtje zette.

De timing van die brief vond Den Haag ongelukkig, want daar speelde net stikstofoverleg in de coalitie, na de eclatante overwinning van de BBB bij de provinciale verkiezingen. Maar timing in de politiek is alles natuurlijk. En dus kwam Weber recent weer in actie bij een ander gevoelig thema: de verdroging van Spanje en de botsing tussen de regio Andalusië en de regering in Madrid.

Daarbij speelt dat de regioregering in handen is van de Partido Popular (PP), Webers kompanen in de EVP, en dat de regering in Madrid tot de politieke kleur behoort van Frans Timmermans, vicevoorzitter en klimaatchef van de Europese Commissie. Weber vindt (opnieuw) dat Sinkevicius blundert, door zich op te stellen aan de zijde van de Spaanse regering in een conflict over water in het natuurgebied Doñana. De regionale PP-kopstukken willen boeren die met name fruit zoals aardbeien verbouwen, toegang geven tot het water uit dat door EU-regels beschermde 'wetland'.

Weber vindt dat de Commissie hier geen partij moet kiezen, en moet bijdragen aan een oplossing. De sociaaldemocratische fractie in het parlement vindt dat hij zich als een idioot gedraagt. De verkiezingen zijn in mei volgend jaar (of misschien begin juni).

Waar moeten we deze week op letten?

• De Europese Commissie presenteert woensdag voorstellen om de strijd tegen corruptie op te voeren (lees hier terug wat voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie vorig jaar over corruptie zei).

• De denktank GMFUS gaat woensdag bij een webinar in op het Europese chipsbeleid en de relatie tussen de EU en Taiwan.

• Donderdag komt het Hof van Justitie van de EU met een arrest in een curieuze zaak, die draait om privacy. Een Oostenrijkse burger stapte naar de rechter omdat de posterijen hem via een algoritme hem onheus bejegenden door hem als aanhanger van een bepaalde politieke partij te classificeren. Hij vraagt een 'morele schadevergoeding' van €1000.

• De EU-ministers van volksgezondheid treffen elkaar donderdag en vrijdag informeel in Zweden. Ze hebben het onder meer over verbeterde toegang tot geneesmiddelen in tijden van crises. De Europese Commissie presenteerde vorige week juist voorstellen daarvoor.

• Het Brussels Economic Forum heeft donderdag plaats. Dat gaat over geopolitiek en schaarse grondstoffen. Meerdere Eurocommissarissen zijn van de partij. Op donderdag begint ook het driedaagse 'Staat van de EU'-event van het European University Institute.

• De Europese Rekenkamer publiceert vrijdag een onderzoek naar het functioneren van het EU-beleid om 'vertrouwde handelaren' voorrang te geven bij douaneformaliteiten. De waakhond nam ook een kijkje in Nederland.

Meer lezen (en luisteren?

De vraag stellen... 'Wat is het Europese Chinabeleid?' is het thema van de Europapodcast van denktank CER. Lees dit stuk als u meer wilt weten over het Britse beleid jegens Peking. Oh, nu we toch in Azië bezig zijn: deze lezenswaardige analyse gaat over de risico's in de Zuid-Chinese Zee. En Institut Montaigne fileerde nog eens het bezoek van Emmanuel Macron aan China, net als deze podcast.

Tegenaanval Hoe kunnen belaagde centrumrechtse partijen in Europa zich redden? Peter Hefele van het christendemocratische Martens Centre waagde zich aan een analyse.

Vloeibaar goud De droogte in Spanje slaat nu zo hard toe dat de prijzen voor olijven (en dus olie) historisch hoog zijn. De oogst in 2022 was beroerd. Consumenten laten de olijfolie (+32% duurder ten opzichte van 2022) nu maar staan.

Eisen Duitsland ligt maximaal dwars bij hervorming van de EU-begrotingsregels, berichtte FD-correspondent Ria Cats. Hier nog wat stof ter overdenking.

Explosief Oekraïne barst vanwege de oorlog van de mijnen, blijkt uit dit rapport.

