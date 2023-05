21:27 Biden hoopt op doorbraak in patstelling schuldenplafond Barbara Noordermeer Dinsdag ontvangt president Biden de leiders van het Amerikaans congres om te onderhandelen over het verhogen van het schuldenplafond. Dat beloven lastige gesprekken te worden tussen de Democratische president en het door de Republikeinen gedomineerde meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Het Witte Huis is naar buiten toe vaag over de strategie om uit de impasse te komen.

