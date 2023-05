06:00 'Een uurloon van €800 versterkt de verbrokkeling in de samenleving' Joris Polman Jennifer Mol Gangsters die rechters bedreigen, politici die zich met rechters bemoeien, burgers die na de toeslagenaffaire niet meer in de rechtsstaat geloven. Voormalig opperrechter Geert Corstens (77) breekt in zijn nieuwe boek een lans voor zijn geplaagde collega's. 'We hebben nu eenmaal mensen nodig die knopen doorhakken.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen