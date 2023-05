Analyse • 11:17 Turkije tussen hoop en vrees naar ‘de verkiezingen van de eeuw’ David de Jong Zondag vinden in Turkije de presidents- en parlementsverkiezingen plaats. De stemming in het land is verdeeld en gespannen. Gevreesd wordt dat zittend president Erdogan een mogelijk verlies niet zomaar zal accepteren.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen