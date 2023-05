Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over de ontwikkelingen in Europa. In deze editie: wat schoot Italië op met de Chinese Zijderoute?

Foto: ANP

1. Rome krijgt mogelijk een probleem met Xi Jinping...

Toen Italië zich in 2019 aansloot bij het Chinese Zijderoute-initiatief (Belt & Road Initiative, BRI), was dat een schok in menige EU-lidstaat. Leverde Rome zich zo niet uit aan de geopolitieke agenda van de Chinese leider Xi Jinping?

Zo'n vier jaar later is de vraag wat het BRI — het vehikel om Chinese handel met de buitenwereld uit te bouwen — Italië heeft opgeleverd. In mei 2019 zei Michele Geraci, de staatssecretaris van economische ontwikkeling, in gesprek met het FD dat hij 'containers met Italiaanse waar naar het Oosten' wilde zien gaan. Hij verkocht de BRI-deal vooral als een mogelijkheid om de export naar China op te krikken.

Maar toen Mario Draghi in 2021 als premier aantrad, zette hij de plannen voor verbetering van de handelsrelatie met China in de ijskast. De Chinese invloed in Italiaanse havens waar Peking zijn oog op had laten vallen was vorig jaar verwaarloosbaar, bleek toen FD-correspondent Anouk Boone een kijkje in Triëste ging nemen.

De Italiaanse premier Giorgia Meloni staat nu voor de keuze of ze de verbintenis met China wil verlengen. De kans dat dit gebeurt is klein, meldden media recentelijk. Meloni zou bij het bezoek van Kevin McCarthy, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, hebben gezegd dat ze van de deal af wil.

Toen Meloni vorige week in Praag op bezoek was, ontkende ze dat er al een besluit was gevallen. Maar ze voegde eraan toe dat ze nooit voorstander van de deal was geweest.

Meloni ontmoet Xi mogelijk bij de aankomende top van de G7 in Japan. Die begint vrijdag. Maar de kans dat Rome dan publiekelijk de stekker uit de Zijderoute trekt, is nihil. Wie wil Xi Jinping publiek vernederen? Er staat ook nog een bezoek van Meloni aan Peking in de planning.

En de containers met Italiaanse waar naar het oosten? Het eerste kwartaal van dit jaar voerde Italië inderdaad fors meer uit naar China. Maar dat is eigenlijk pas voor het eerst sinds de deal in 2019, en China is als afzetmarkt nog steeds maar goed voor 2,6% van de Italiaanse export. Italië voerde sinds 2019 vooral meer in uit de Volksrepubliek.

Foto: ANP

... en het heeft al problemen genoeg...

Afgezien van geopolitieke hoofdbrekens, heeft Italië veel binnenlandse sores. Het land had op 1 januari 58,851 miljoen inwoners. En dat is 3% minder dan op 1 januari 2022. De bevolking krimpt dus, zo geven data van het bureau voor de statistiek Istat aan, en vergrijst. Een Italiaan die nu ter wereld komt, heeft een gemiddelde levensverwachting van 82,6 jaar.

De demografische ontwikkelingen baren veel bestuurders in Rome zorgen. En in Vaticaanstad. Paus Franciscus zei vrijdag bij een ontmoeting met premier Meloni ter gelegenheid van een tweedaagse top over demografie, dat in Italië alleen rijken zich kinderen kunnen veroorloven. Het is moeilijk voor mensen een vaste baan te vinden en die te houden, terwijl woningen duur zijn, de huren torenhoog en de lonen te laag, brieste de kerkvader.

Het zat de paus, die al eerder waarschuwde voor een 'demografische winter', hoog. Er zijn Italianen die huisdieren nemen, in plaats van voor kinderen te kiezen, zei hij. Hij gaf toe dat hij uit zijn slof was geschoten toen een vrouw hem had gevraagd haar hond te zegenen. 'Ik verloor mijn geduld en verweet haar dat ze met haar hond kwam aanzetten, terwijl er zo veel hongerige kinderen zijn.'

Meloni, de chef van de rechts-conservatieve Fratelli d'Italia, zei bij de ontmoeting met de paus dat praten over families, geboortes en moederschap als 'revolutionaire daad' aanvoelt. Haar minister van ondernemen, Adolfo Urso, wees erop dat het Italiaanse economische wonder van de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw samenviel met een hoog geboortecijfer.

Giuseppe Valditara, Meloni's bewindsman voor onderwijs, had donderdag al gezegd dat er in het schooljaar 2033-2034 zes miljoen schoolkinderen zijn. Dat waren er in 2021 7,4 miljoen.

Met name in Zuid-Europa liggen de geboortecijfers laag, bleek in maart uit data van Eurostat. Opvallend genoeg behoort Italië tot de achterhoede in de EU als het gaat om uitgaven voor kinderbijslag en steun voor families. Wel zitten er in de voorstellen voor hervorming van de arbeidsmarkt waarover de Italiaanse regering onlangs een akkoord bereikte, douceurtjes voor gezinnen (lees het verhaal van FD-correspondent Anouk Boone).

Foto: ANP

2. Wantrouwig Europarlement strijkt neer in Boedapest

Heeft Hongarije via het doorvoeren van hervormingen die Brussel eiste zijn leven werkelijk gebeterd? Een delegatie van de begrotingscontrolecommissie van het Europees Parlement zoekt deze week het antwoord op deze vraag.

De Europarlementariërs, onder wie PvdA-politica Lara Wolters, ontmoeten onder anderen de Hongaarse minister van justitie Judit Varga, burgemeester Gergely Karácsony van Boedapest, journalisten, vertegenwoordigers van non-gouvernementele organisaties, leden van het Hongaarse parlement en de chef van de nieuwe Hongaarse Integriteit Autoriteit.

De vraag die boven het op maandag beginnende bezoek van drie dagen hangt is natuurlijk of de EU de thans bevroren Europese subsidies voor Hongarije kan vrijgeven. Recent nam het parlement in Boedapest wetswijzigingen aan die moeten leiden tot een hardere strijd tegen corruptie met Europees geld en de onafhankelijkheid van rechters moet zeker stellen.

Als Brussel ervan overtuigd is dat de regering van premier Viktor Orbán genoeg heeft gedaan, dan komt een gedeelte van de voor Hongarije bestemde subsidies vrij. Het parlement debatteert op 31 mei over de kwestie, in de wetenschap dat de Europese Commissie op die dag een besluit over Hongarije op de agenda heeft staan.

Europamania in je mailbox? Wil je deze Europanieuwsbrief elke week per mail ontvangen? Schrijf je dan hier in. En hier zijn eerdere afleveringen.

Waar moeten we deze week op letten?

• De ministers van financiën van de eurolanden spreken elkaar maandag, over (alweer) de bankenunie en digitale valuta. Dinsdag zijn alle EU-ministers van financiën present.

• Kies Frankrijk, gaat de Franse president Emmanuel Macron maandag bij een top honderden buitenlandse ondernemers op het hart drukken. Verwacht ook aankondigingen van grote investeringen, zoals een fabriek voor zonnepanelen. Vrijdag kwam al uit dat Duinkerken een batterijfabriek voor e-auto's krijgt.

• Een delegatie van de landbouwcommissie van het Europees Parlement is maandag tot en met woensdag in Nederland voor overleg met minister Piet Adema en agrarische belangenbehartigers.

• Hoe effectief is het buitenlandbeleid van de EU? Denktank EPC buigt zichmaandag over die vraag. Met EU-buitenlandchef Josep Borrell.

• De defensiecommissie van de Tweede Kamer praat dinsdag over de defensiecapaciteit van Europa en het Nederlandse aandeel daarin. Dit op basis van een rapport van Clingendael.

• De Brusselse denktank Martens Centre biedt dinsdag een (online te volgen) discussie over het Europese asielsysteem. Met onder meer de Nederlandse hoogleraar Ruud Koopmans (lees deze recensie van diens boek).

• De staat van de rechtsstaat in Hongarije staat woensdag centraal bij een online te volgen bijeenkomst bij de Centraal-Europese Universiteit in Boedapest.

• De top van de G7 begint vrijdag in Hiroshima. Lees hier meer.

Meer lezen (en luisteren)?

Fata morgana Telex, de Hongaarse website, nam een kijkje bij een bijzonder', waarschijnlijk met EU-geld gefinancierd project: een wandelweg langs bomenkruinen. Zonder bomen.

De oorlog De strijd in Oekraïne gaat lang duren, schat deze analyse in. Luister ook naar deze editie van de Vienna Coffee House-podcast van de Oostenrijkse denktank IWM. Verder dacht de Poolse denktank PISM na over de gevolgen van de oorlog voor de Navo in de regio rond de Zwarte Zee.

Gul en guller Wie geeft eigenlijk de meeste militaire steun aan Oekraïne? Daar is een handige tracker voor van het Duitse instituut voor de wereldeconomie (IfW). Duitsland bereidt een nieuw hulppakket voor, melden Duitse media.

De onderscheiding De Oekraïense president Volodymyr Zelensky ontving zondag in Aken de Karelsprijs. Bondskanselier Olaf Scholz sprak, net als voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie.

Genoeg is genoeg Na twee schietpartijen in Servië gaan mensen massaal de straat op om te betogen tegen een cultuur van geweld. President Aleksandar Vucic overweegt nu vervroegde verkiezingen. Hij won de vorige stembusstrijd overtuigend in 2022.

Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking. Volg ook de FD-Brusselaars Ria Cats en Mathijs Schiffers. Heb je opmerkingen of nieuws? Laat het weten via feedback@fd.nl.