Reportage • 11:56 Argentijnse veeboeren willen ongestoord kunnen ontbossen Arthur Debruyne De uitgestrekte Gran Chaco, Zuid-Amerika’s op een na grootste ecosysteem, is het decor van snel toenemende ontbossing ten behoeve van de soja- en veeteelt. Wat de buitenwereld ziet als cruciaal gebied in de strijd tegen klimaatverandering, zien Argentijnse landbouwondernemers als uitweg uit economische malaise. ‘Europa is rijk geworden dankzij ontbossing, nu is het aan ons.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen