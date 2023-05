Analyse • 12:00 Snel nog een huis kopen voor het gouden visum verdwijnt Evelyn Yu Henrique Almeida Morwenna Coniam Ierland, Griekenland en nu ook Portugal zetten het mes in de regelingen dat buitenlanders in ruil voor een investering een verblijfsvergunning of paspoort krijgen. Buitenlandse kopers haasten zich om nog hun slag te slaan.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Gerhard Wild/ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen