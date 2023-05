12:00 Verdeeld Europarlement wacht op 'ambitieus' begrotingsplan van Von der Leyen Ria Cats Mathijs Schiffers Brussel heeft voor juni een 'ambitieuze' herziening van de Europese begroting en concrete voorstellen voor een nieuw groen fonds beloofd. Europarlementariërs, die een belangrijke stem krijgen in de plannen, hebben hun wensenlijstjes al klaar. De verdeeldheid is groot.

