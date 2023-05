15:00 'Alliantie van geestelijkheid en staat is funest voor ontwikkeling moslimlanden' Laurens Berentsen Waarom blijven moslimlanden sociaaleconomisch achter bij het Westen en worden zij zo vaak bestuurd door autocraten? Dat ligt niet aan de islam op zich en is evenmin het gevolg van het kolonialisme, stelt de Amerikaanse politicoloog van Turkse komaf Ahmet T. Kuru. 'Het kolonialisme is eerder het resultaat dan de oorzaak van de stagnatie.'

