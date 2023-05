16:21 Tegenslagen voor de Russen stapelen zich op Van onze redacteur Terwijl Kiev zich voorbereidt op een groot offensief, kampen Russen met slecht nieuws. Oekraïne beweert een aantal van hun beste raketten hebben neergeschoten. In het oosten verliest het Russische leger terrein.

