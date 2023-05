Over de grens • 10:00 Wie durft er over Wit-Rusland vooruit te denken? Alexander Weissink Nu al onze aandacht uitgaat naar Oekraïne is het misschien wat veel gevraagd, maar kan de Wit-Russische oppositie op ons rekenen wanneer het er echt op aankomt? Aan wensdenken geen gebrek, maar vooruitdenken?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: ANP/FD Studio Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen