09:36 Chinese minister hekelt Nederlandse veiligheidsdiensten tijdens bezoek Hoekstra Anouk Eigenraam Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra had dinsdag een 'heldere' ontmoeting met zijn Chinese collega Qin Gang, waarin meningsverschillen niet onbesproken bleven. De kwalificatie van China als 'de grootste bedreiging van economische veiligheid' door de Nederlandse veiligheidsdiensten werd na afloop door de Chinese minister met ergernis begroet.

