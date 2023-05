De lokale en regionale verkiezingen in Spanje zijn gewonnen door de conservatieve Partido Popular (PP). 31,5% van de stemmen ging naar de PP, die in de meeste grote steden de burgemeester gaat leveren. De partij van de sociaaldemocratische premier Pedro Sanchez bleef steken op iets meer dan 28%.

Aan het begin van de nacht beklom PP-leider Alberto Feijóo het podium bij het partijkantoor in Madrid om zijn lokale en regionale kandidaten te feliciteren. ‘We hebben een buitengewoon resultaat behaald op alle plekken in het land’, zei Feijóo. Zijn partij deed het stukken beter dan vier jaar geleden. Toen kreeg de PP 22,6% van de stemmen.

Absolute meerderheid

Op het podium stonden naast Feijóo de president van de autonome regio Madrid, Isabel Ayuso en de burgemeester van de stad Madrid, José Luis Martínez-Almeida. In zowel in de gemeenteraad van Madrid als het parlement van de autonome regio heeft de PP na de verkiezingen van gisteren een absolute meerderheid. Dat betekent dat de PP de regio en de stad Madrid de komende vier jaar kan besturen zonder coalities te sluiten.

Premier Pedro Sánchez liet zich in de uren na het bekend worden van de uitslag niet zien. Zijn sociaaldemocratische PSOE, vier jaar geleden nog met overmacht winnaar van de lokale en regionale verkiezingen, kreeg 28,1% van de stemmen en verliest op veel plekken zijn bestuurders. Zo verloor de PSOE Sevilla, de vierde stad van het land, die ze, op een periode na, sinds 1999 in handen hadden.

Verzwakte coalitie

De sociaaldemocraten voerden campagne om de grootste te worden in Barcelona, de tweede stad van Spanje, maar dat is niet gelukt. In Barcelona is de grootste partij sinds gisteravond Trias per BCN, die voor onafhankelijkheid van Catalonië is. Of Trias per BCN een coalitie kan vormen moet blijken. Het is de vraag of er voldoende partijen zijn die met de separatisten willen samenwerken.

Al met al is de regerende coalitie van sociaaldemocraten en de radicaal-linkse partij Unidas Podemos verzwakt uit de verkiezingen gekomen. Unidas Podemos haalde 2% van de stemmen, het slechtste verkiezingsresultaat sinds het bestaan van de partij.

Op 10 december zijn er landelijke verkiezingen in Spanje.