Foto: ANP/SIPA Press France

In het kort Zondag volgt de tweede ronde van de Turkse presidentsverkiezingen.

Verkiezingsanalisten verwachten een overwinning voor Erdogan, onder meer vanwege de kans dat hij veel stemmen erft van Sinan Ogan.

De belangen van de verkiezingen in een van de twintig grootste economieën ter wereld zijn enorm.

Wordt het nog eens vijf jaar president Recep Tayyip Erdogan, die al meer dan twintig jaar aan de macht is in Turkije? Of krijgt de sociaaldemocraat Kemal Kilicdaroglu zijn eerste kans als president? Het land van 85 miljoen inwoners, en 64 miljoen kiesgerechtigden, gaat zondag voor de tweede keer in twee weken naar de stembus om te bepalen wie er president van Turkije wordt.

Erdogan kwam in de eerste verkiezingsronde op 14 mei als winnaar uit de bus met 49,2% van de stemmen, maar haalde niet de meerderheid die nodig is voor een overwinning. De belangrijkste oppositiekandidaat, Kemal Kilicdaroglu, won 45% en een derde kandidaat, Sinan Ogan, won 5,2%.

Verkiezingsanalisten verwachten een overwinning voor Erdogan vanwege zijn sterke optreden in de eerste ronde en de kans dat hij veel stemmen erft van Ogan, die Erdogan steunt. Erdogans conservatieve AK-partij en haar bondgenoten behielden ook hun meerderheid in het parlement. De 69-jarige Erdogan werd in 2003 premier van Turkije en is sinds 2014 president.

Belangen zijn enorm

Een tweede verkiezingsronde is nog niet eerder voorgekomen in Turkije. In 2018 won Erdogan in de eerste ronde. Dat was destijds de eerste stemming sinds hij het presidentiële systeem invoerde, een systeem dat de bevoegdheden van de president heeft uitgebreid en daarmee volgens critici de Turkse democratie heeft uitgehold.

Kilicdaroglu is naar voren geschoven door zes oppositiepartijen die zich tegen Erdogan verenigd hebben. Zij zeggen de kiezer een platform te willen bieden voor het herstel van de parlementaire democratie in Turkije. De twee kandidaten zijn het over vrijwel alles oneens: de politieke richting van Turkije, de staat van de nationale economie, en de relatie met het Westen, Rusland, en het Midden-Oosten.

De belangen van de verkiezingen in een van de twintig grootste economieën ter wereld zijn enorm. De levenskostencrisis, die Turkije al anderhalf jaar in zijn greep houdt, duurt voort. Dit komt omdat Erdogan sinds een paar jaar vasthoudt aan een hoogst ongebruikelijk economisch model: hij moedigt de Turkse centrale bank aan de rente te verlagen terwijl de inflatie stijgt. Erdogans monetaire beleid leidde in 2021 tot een valutacrisis, waarna de inflatie een piek van 85,5% bereikte. In april daalde die tot 44%. De Turkse lira heeft sinds 2018 80% van zijn waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar verloren.

Definitieve uitslag volgt zondagnacht

De verkiezingen vinden plaats in de nasleep van de verwoestende aardbevingen van begin februari in het zuiden van Turkije, waarbij meer dan 50.000 mensen omkwamen. Overlevenden en de oppositie hebben de regering ervan beschuldigd niet adequaat op de ramp te hebben gereageerd.

De tweede ronde is ook internationaal van grote betekenis. Strategisch gelegen aan de Zwarte Zee heeft Turkije na de Verenigde Staten het grootste leger van de landen in de NAVO. Dat bondgenootschap staat onder druk door Erdogans aanhoudende bezwaren tegen de toetreding van Zweden tot de NAVO en zijn toenadering tot de Russische president Vladimir Poetin. Dit terwijl de Russische oorlog tegen Oekraïne voortduurt. Kilicdaroglu zegt de betrekkingen met Turkije's bondgenoten in het Westen te willen verbeteren.

De stembussen in Turkije zijn om 08.00 uur lokale tijd geopend en sluiten om 17.00 uur. Een definitieve uitslag van de tweede ronde wordt pas in de nacht van zondag op maandag verwacht.