20:33 Erdogan claimt overwinning, aanhangers vieren feest Van onze redacteur

ANP/EPA/Tolga Bozoglu President Recep Tayyip Erdogan claimt dat hij de Turkse verkiezingen om nog eens vijf jaar presidentschap heeft gewonnen van oppositieleider Kemal Kilicdaroglu. Hoewel de stemmen nog worden geteld, blijkt uit prognoses zondagavond dat de man die al meer dan twintig jaar aan de macht is in Turkije ongeveer 52% van de stemmen krijgt. Tegen zijn achterban zei Erdogan dat kiezers hem de verantwoordelijkheid hebben gegeven om Turkije nog eens vijf jaar te leiden. 'De enige winnaar is Turkije', sprak hij zijn feestende aanhangers in Istanboel van het dak van een bus toe. Zijn tegenstander Kilicdaroglu heeft nog niet gereageerd. De eerste internationale felicitaties stromen wel binnen. Zo zei Poetin volgens persbureau Reuters tegen Erdogan: 'Uw verkiezingsoverwinning is het logische resultaat van uw onbaatzuchtige werk voor Turkije.' De emir van Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, feliciteerde Erdogan op Twitter. Tegen verwachtingen in Erdogan kwam op 14 mei bij de verkiezingen ook als winnaar uit de bus, maar haalde toen met 49,2% geen meerderheid. Daarom was een nieuwe ronde nodig. De verwachting in aanloop naar de eerste ronde was dat de president het lastig zou krijgen door de hoge inflatie in het land en verwoestende aardbevingen van begin februari. Critici beschuldigen Erdogan te traag te hebben gereageerd op de natuurramp. Daarnaast wijzen zij naar de conservatieve president als het gaat om de slecht draaiende economie: hij moedigt de centrale bank de beleidsrente te verlagen, ondanks de hoge inflatie. In 2021 leidde dat tot een valutacrisis en liep de inflatie op tot 85,5%. Lees ook De Turkse economie en democratie staan op het spel bij tweede ronde presidentsverkiezingen image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml