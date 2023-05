Rusland heeft voor de tweede achtereenvolgende nacht zware luchtaanvallen uitgevoerd op Kiev. De Oekraïense autoriteiten meldden dat er geen grote schade is aangericht en dat de meeste kruisraketten en drones die op de hoofdstad werden afgevuurd, uit de lucht zijn geschoten.

Russische luchtaanvallen op een militair vliegveld in het westen van Oekraïne troffen wel doel. Vijf vliegtuigen zijn onbruikbaar geworden, melden Oekraïense autoriteiten. Ook de start- en landingsbaan is beschadigd.

Het gebeurt zelden dat schade als gevolg van Russische aanvallen op militaire doelen wordt gemeld door Oekraïne. Het getroffen militaire vliegveld is daar vlak voor het begin van de oorlog aangelegd, aldus persbureau Reuters.

In de havenstad Odessa aan de Zwarte Zee brak brand uit na luchtaanvallen. Odessa is een van de drie havensteden waarvoor onder leiding van de Verenigde Naties afspraken zijn gemaakt voor de veilige export van Oekraïens graan per schip. Er vuur brak uit bij haveninstallaties, dat snel werd geblust, berichtte een plaatselijk commandant volgens Reuters op Facebook.

De luchtaanvallen in de nacht van zondag op maandag zijn onderdeel van een nieuwe golf frequente en zware aanvallen die Moskou in mei is begonnen, terwijl Kiev zich voorbereid op een tegenaanval om grondgebied terug te veroveren dat door Russische troepen is bezet.