16:13 'Opperlobbyist' zwaait af: 'We zijn niet meer het land van grote ondernemingen' Johan Leupen Martine Wolzak Na ruim drie decennia in het centrum van de macht neemt senator en voormalig werkgeversboegbeeld Niek Jan van Kesteren afscheid. In een afscheidsinterview breekt hij een lans voor het Nederlandse overlegmodel, maar constateert hij ook dat polderakkoorden moeilijker te sluiten zijn dan ooit. 'Toen ging het om wetgeving waar je compromissen over sluit, nu liggen er vraagstukken die gedragsverandering vragen.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: David van Dam voor het FD Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen