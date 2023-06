Analyse • 14:00 Niet langer 'leaver' of 'remainer' — Britse kiezer is nu vooral tegen Tory's Joost Dobber In de brexitjaren werd het Britse electorale landschap rigoureus opnieuw ingedeeld op basis van de mening over de EU. Maar met de nieuwe verkiezingen in aantocht, duikt er een nieuwe scheidslijn op: wie is de Tory's zat?

