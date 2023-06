Interview • 13:44 Minister Van der Wal: 'Nederland is te dichtbevolkt voor strengere Europese natuureisen' Bas Knoop Vasco van der Boon Natuurherstel is cruciaal om uit de stikstofcrisis te komen en biodiversiteitsverlies tegen te gaan, stelt natuurminister Christianne van der Wal. Toch maakt zij zich grote zorgen over nieuwe Europese wetgeving die de staat van de natuur juist moet verbeteren.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: David van Dam voor het FD Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen